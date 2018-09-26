اعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة طارق الخطيب انه بعدما نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل فيديو عن انهيار صخري على طريق المتن السريع ودعوته الخطيب الى التحرك قبل وقوع الكارثة، أوفد وزير البيئة صباح اليوم فريقاً تقنياً من مصلحة الموارد الطبيعية في الوزارة.



وقام الفريق بكشف ميداني على موقع الانهيار الصخري على طريق المتن السريع وأخذ الاحداثيات اللازمة، وتبيّن له أن الموقع يقع في منطقة رومية العقارية، وبعد التواصل مع بلدية رومية أفاد كل من رئيس البلدية عادل بو حبيب ورئيس القسم الاداري جاك عون عن تنفيذ البلدية أشغالاً لشق طريق داخلي DP كجزء من مشروع انترا للافراز وأن اتفاقاً تمّ مع مالكي العقارات في الموقع لشق هذا الطريق بحسب المكتب الاعلامي لوزير البيئة.











وشدد المكتب الاعلامي لوزير البيئة على أن وزارة البيئة غير مسؤولة عن الاشغال الجارية في الموقع وبالتالي فهي لم تعط أي موافقة ولا أي ترخيص لأي مقلع أو كسارة، خاتما البيان متوجها الى الجميل بالقول: "ما تآخذنا شيخ سامي مش عم تظبط معك".



صباح الخير معالي وزير البيئة، ما تآخدنا على الإزعاج، فوضى الكسارات ما عم ترحم الشجر وشكلها ما رح ترحم البشر. منطلب التحرّك سريعا قبل وقوع كارثة. pic.twitter.com/yFMXZkzqsj — Samy Gemayel (@samygemayel) September 26, 2018



