A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال طلبت وزارة الطاقة من المصلحة الوطنية لنهر الليطاني منع السباحة في برك رأس العين حيث يقوم العديد من المواطنين بالسباحة فيها، واعتبرت أن مقتضيات المصلحة العامة تقتضي منع السباحة في هذه البرك خصوصا ان مياه البرك يتم الاستفادة منها لمياه الشفة.



وكانت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني قد تقدمت بشكوى امام النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب ضد مجهول بجرم تخريب والاعتداء على انشاءات المصلحة والمتعهدين لديها في محيط برك راس العين والعاملين على تسييج البرك والاقنية الواقعة ضمن مشروع ري راس العين التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني بموجب المرسوم رقم 7432 صادر في 16 أذار سنة 1974 (دمج مصلحة ري القاسمية ورأس العين بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني)، بعدما باشرت المصلحة بناء لإشارة سابقة من النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب وبعد مراجعات من المزارعين ومن مؤسسة مياه لبنان الجنوبي ومن التفتيش المركزي بأعمال تسييج البرك ومنع السباحة في الاقنية، بعدما ازدادت الاعتداءات على البرك وتلويث مياهها على نحو يرتب المسؤولية على المصلحة تجاه مشتركيها وتجاه السلطات الرقابية، نتيجة تلويث مياه الري بأعمال الاستحمام والسباحة ورمي المخلفات البشرية في البرك والاقنية، كل ذلك تحت اعين الأجهزة الأمنية التي تشاهد اعمال التعدي والتلويث.

ودعت المصلحة الوطنية الأجهزة المعنية للقيام بواجباتها لحماية الأملاك العامة.



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