أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "متانة القطاع المصرفي الذي لديه السيولة الكافية لمتابعة مسيرتنا بالاقتصاد".



ولفت من المجلس الاقتصادي الاجتماعي الى ان تشكيل الحكومة يعطي رؤية اقتصادية ومالية للبنان.

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