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الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
01:51 م
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رياض سلامة من المجلس الاقتصادي: تشكيل الحكومة يعطي رؤية اقتصادية ومالية للبنان
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة "متانة القطاع المصرفي الذي لديه السيولة الكافية لمتابعة مسيرتنا بالاقتصاد".
ولفت من المجلس الاقتصادي الاجتماعي الى ان تشكيل الحكومة يعطي رؤية اقتصادية ومالية للبنان.
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