الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار بهية الحريري: مع الإجماع الفلسطيني على تسليم قاتل السعدي ومحاسبة كل مسيء لأمن المخيم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال الأوضاع في مخيم عين الحلوة من مختلف جوانبها الأمنية والحياتية والإجتماعية كانت محور الاجتماع الموسع الذي دعت اليه النائب بهية الحريري في مجدليون للقيادة السياسية الفلسطينية على صعيد منطقة صيدا (فصائل منظمة التحرير ممثلة بأمين سر منطقة صيدا ماهر شبايطة ووفد من الفصائل، تحالف القوى الفلسطينية ممثلة بأمين سر منطقة صيدا وليد جمعة ووفد من التحالف، القوى الاسلامية الفلسطينية ممثلة بعصبة الأنصار والحركة الاسلامية المجاهدة . بالاضافة الى ممثل عن أنصار الله ) وذلك بحضور امين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي ابو العردات وقائد الأمن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب وقائد القوة المشتركة في مخيم عين الحلوة العقيد بسام السعد وممثلون عن اللجان الشعبية للمنظمة .



وجرى خلال اللقاء البحث في الوضع الراهن في مخيم عين الحلوة لا سيما في اعقاب جريمة قتل الشاب هيثم السعدي وتداعياتها حيث استنكر المجتمعون الجريمة وتقدموا بالتعازي من عائلته وأكدوا الاصرار على تسليم القاتل الى السلطات اللبنانية لمنع تكرار ما جرى .



واعرب المجتمعون عن القلق والتخوف من ان تكون هذه الجريمة جزءا من اجندة تحضر للمخيم وتستهدف قضية الشعب الفلسطيني واللاجئين خاصة في وقت تتعرض هذه القضية لأخطار كبيرة جراء القرارات الأميركية المتلاحقة اولا بموضوع القدس ونقل السفارة الأميركية اليها وما سمي بصفقة القرن ثم بموضوع اقرار قانون القومية اليهودية العنصري تجاه الفلسطينيين ومؤخرا بموضوع قرار الادارة الأميركية حجب التمويل عن الأنروا . وتم التطرق الى ما اثير من هواجس الفلسطينية من تكرار زيارات الوفود الأميركية الى محيط مخيم عين الحلوة ومن تدابير جديدة حول بعض المخيمات .



كما تم التطرق الى عدد من القضايا الحياتية والتربوية التي تهم ابناء المخيم ومنها موضوع الاجراءات الأمنية المتخذة عند مداخل المخيم وموضوع ادخال مواد البناء وموضوع تسجيل الطلاب الفلسطينيين . وفي هذا السياق نوه ممثلو الفصائل والقوى الاسلامية بالجهود التي بذلتها الحريري لتأمين تسجيل الطلاب الفلسطينيين في المدارس الرسمية في صيدا وبقرار وزير التربية بهذا الخصوص على صعيد كل لبنان .كما شكروا جهودها في تذليل العقبات امام مشروع بناء مدرسة جديدة للأنروا في محيط صيدا .



الحريري



النائب الحريري استهلت اللقاء بالتأكيد على دور كافة القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية في الحفاظ على امن المخيم وتحصين ساحته من اية اختراقات او محاولات لجره الى توترات لا تخدم قضية الشعب الفلسطينية وحقوقه خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة والخطرة التي تمر بها ، وكذلك ما تتعرض له قضية اللاجئين من خلال استهداف الأنروا في اعقاب قرار الادارة الأميركية بحجب التمويل عنها ، معتبرة ان الرد على كل ذلك يكون بتوحيد الصف والكلمة والموقف والتضامن بين جميع مكونات الشعب الفلسطيني في لبنان وتعزيز التنسيق والتعاون مع الدولة اللبنانية من اجل تثبيت الاستقرار في المخيم والجوار . وقالت: المطلوب تعاون الجميع ونحن نؤازركم ونشد من عضدكم وننوه بما تبذلونه من جهود عبر اعادة احياء الأطر المشتركة وتفعيل دورها ، وكل منكم لهم دور اساسي في حماية الاستقرار في المخيم .



واستنكرت الحريري جريمة قتل الشاب هيثم السعدي معربة عن تضامنها مع عائلته ومع الإجماع الفلسطيني على تسليم القاتل ومحاسبة كل مسيء لأمن المخيم وسلامة أهله وجواره كي لا تتكرر مثل هذه الجرائم، معتبرة ان كل نقطة دم تراق في المخيم لا تخدم ارادة ابنائه بالإستقرار ولا تخدم قضاياهم المحقة وفي مقدمها قضية اللاجئين بل هي تسيء للمخيم واهله ولنضال الشعب الفلسطيني في سبيل نيل حقوقه العادلة واستعادة ارضه وعودة لاجئيه واقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ارض فلسطين وعاصمتها القدس .



أبو العردات



اثر اللقاء تحدث ابو العردات فقال "هذا اللقاء اتى بدعوة كريمة من سعادة النائب السيدة بهية الحريري لقيادة منطقة صيدا وقائد القوة الأمنية وعنوانه كان مخيم عين الحلوة وموضوع المدارس والطلاب والشؤون الحياتية ولا يغيب الموضوع الأمني والاستقرار الذي تحرص السيدة الحريري دائما على ان ينعم ميخم عين الحلوة وجميع مخيمات شعبنا بالأمن والاستقرار وأن يذهب الطلاب الى مدارسهم ويتسجل الطلاب الفلسطينيون في المدارس وهي بذلت جهدا في هذا المجال شكرناها عليه.



واضاف: اللقاء اتسم بالصراحة الكاملة حول موضوع تثبيت الأمن والاستقرار في المخيمات وبالتالي تطبيق ما اتفق عليه في ورقة التفاهم ، وجميع الأخوة ملتزمون كما سمعنا منهم بهذا الموضوع على اساس ان كل شخص يقوم بأي عمل يخل بالأمن او يرتكب اي جريمة يتم تسليمه للسلطات اللبنانية في اقرب وقت ممكن حتى تستقيم الأمور وترتاح النفوس وتسود العدالة ويسود الأمن في المخيم .وشكرنا السيدة الحريري على جهودها التي تبذلها دائما من اجل امن واستقرار المخيم واهتمامها بموضوع الطلاب وكذلك المدرسة التي سنبينها نحن كمنظمة تحرير فلسطينية بالتعاون مع الأنروا ايضا بذلت جهودا في هذا الموضوع لتذليل العقبات امام هذا المشروع.



ابو الشريف عقل



من جهته قال الناطق بإسم القوى الاسلامية الشيخ ابو الشريف عقل " في كل محطة من المحطات الصعبة التي يمر بها المخيم تبادر السيدة ام نادر للإجتماع معنا لأنها تعتبر ان المخيم جزء من صيدا وصيدا جزء من المخيم . واليوم الجميع يعلم ان هناك حالة قلق في المخيم بسبب جريمة القتل التي حصلت مؤخرا فتم التداول في كيفية التعاطي مع هذه الجريمة وكيفية طمأنة اهلنا في المخيم وكذلك بعض القضايا الحياتية اليومية التي تهم اهلنا في المخيم والجوار وخرجنا بانطباع نستطيع ان نطئمن اهلنا بان هناك بصراحة من نتوكل عليه بعد الله سبحانه وتعالى في صيدا وهو هذا البيت العريق في تقديم الخدمات لأهلنا في المخيم وان شاء الله تكون الأيام القادمة افضل واحسن ونأمل ان لا تتكرر مثل هذه الحوادث لأن هناك اصرار من جميع القوى والفصائل على الأخذ على يد الجاني والقاتل حتى لا تتكرر هذه الحوادث مرة ثانية .



وليد جمعة



وقال أمين سر قوى التحالف في منطقة صيدا وليد جمعة "لقد كان اللقاء جيدا مع سعادة النائب بهية الحريري وهو لقاء طبيعي معها في كل الظروف التي تمر بها المخيمات الفلسطينية وتم البحث في كيفية معالجة ذيول اغتيال الفقيد هيثم السعدي كما تم التطرق الى واقع الانسان الفلسطيني داخل المخيمات والقلق على مصيره سواء من هذا الحصار الذي يتعرض له والتضييق على بوابات مخيم عين الحلوة والجدار ومنع دخول مواد البناء او من الزيارات المتكررة للوفود الاميركية الى تخوم المخيم وموضوع سد المنافذ الفردية الى مخيم البرج الشمالي والتلويح ببناء جدار اشبه بجدار مخيم عين الحلوة في مخيم الرشيدية. اضف الى ذلك الموقف الاميركي الداعي الى تصفية القضية الفلسطينية من خلال ما يسمى بـ"صفقة القرن" وكان اخرها موضوع وقف المساعدة الأميركية لوكالة "الأنروا" بهدف انهاء دور الوكالة وهي الشاهد الدولي الوحيد على قضية اللاجئين الفلسطينيين في محاولة لتصفية قضية اللاجئين وفرض واقع التوطين والتهجير وكل هذه الامور هي خطيرة جدا ينظر اليها الفلسطيني بعين القلق، التي يجب ان نكون نحن والجانب اللبناني في خندق واحد لمواجهة مشاريع التوطين والتهجير لأن انعكاساتها ستكون سلبية تطال الانسان الفلسطيني والدولة اللبنانية على حد سواء". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر