A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعتبر رئيس حركة التغيير المحامي ايلي محفوض أنه "منذ حرب 1975 والمحاولات مستعرة لتطفيش اللبنانيين من وطنهم الأم وبرغم بشاعة الحروب وما رافقها من مجازر واغتيالات وخطف على الهوية ومعابر وسواتر باعدت بين اللبنانيين، الا أن الجمهورية حافظت في تلك الحقبة ولو بالحد الأدنى على هيبة مؤسساتها ودور الدولة الراعي والحامي أما اليوم فحدث ولا حرج".



وقال في سلسلة تغريدات عبر تويتر اليوم: "وما نشهده اليوم من حملات ضد "القوات اللبنانية" من قبل أشخاص كانوا بزمن الحرب يتدرأون أي كانوا يختبئون في الملاجئ وبعضهم وضب متاعه وغادر الى قبرص او باريس هربا من الحرب بينما شباب القوات اللبنانية كانوا يقاتلون ويقاومون دفاعا عن لبنان. ألا فاخجلوا يا ناكري الجميل فلولا المقاومة اللبنانية لكان مصيركم كالفلسطيني الهائم على وجهه الباحث عن هوية ووطن وأرض".



وتوجه محفوض الى الناخب اللبناني بالقول: "ولكل ناخب لبناني وقعت خياراته الإنتخابية إنطلاقا من حقد وردات فعل وبغشاوة عقل وضمير فأسقط في صندوقة الإقتراع نوعية من الذين دفعوا الملايين لحجز مقعد لهم في قاطرة المرشحين، عليه اليوم أن يحصد نتيجة ما اقترفته يداه لأنه لم يخطئ في حق نفسه وحسب إنما أخطأ في حق أولاده ولبنان والدولة والكيان والدستور". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر