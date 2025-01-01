A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين لا تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وذلك بعد أن اتهمها الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمحاولة التدخل في انتخابات الكونغرس المقررة في السادس من تشرين الثاني.



وقال المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ في إفادة صحفية اعتيادية في بكين إن المجتمع الدولي يعرف بوضوح من هي الدولة الأكثر تدخلاً في شؤون غيرها، وحث الولايات المتحدة على الكف عن التصرفات التي تضر بالعلاقات بين البلدين.



وكان ترامب قد قال أمس الأربعاء في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة إن الصين تتدخل لأنها لا تريد أن يبلي حزبه الجمهوري بلاء حسناً في الانتخابات نظراً لموقف حزبه من التجارة.



وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الدفاع الصينية إن بكين تعارض تماماً قيام الطيران العسكري الأميركي بأعمال استفزازية في بحر الصين الجنوبي وطالبت الولايات المتحدة باتخاذ خطوات لتحسين العلاقات العسكرية.



جاء ذلك على لسان رين قوه تشيانغ المتحدث باسم وزارة الدفاع خلال إفادة صحفية شهرية.



المصدر : وكالات لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر