A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال الحواط: "التيار" يتحمل مسؤولية تطيير بند الأدوية المستعصية

رد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب زياد الحواط على انتقاد النائب الياس بو صعب حول تطير نصاب الجلسة من قبل نواب 'القوات” وعدم وجود بند أدوية مستعصية ولا قانون أو إقتراح خلال الجلسة، وقال الحواط: 'كفى استخفافاً بعقول اللبنانيين وكفى تهرباً الى الامام واطلاق التهم على الآخرين”. واعتبر حواط ان نواب التيار الوطني الحر يتحملون مسؤولية تطيير بند الادوية المستعصية في الجلسة التشريعية، مشيراً الى ان رفض هؤلاء النواب مناقشة بند الدواء هو محاولة لتحميل وزير الصحة غسان حاصباني المسؤولية في هذا الاطار. واعتبر ان سوء الادارة في الحكومة وعدم الموافقة على رفع ميزانية وزارة الصحة اوصلت الوضع الى ما هو عليه في شأن ادوية السرطان. واضاف في حديث لإذاعة صوت لبنان – الأشرافية، ان الاموال التي صرفت في وزارة الصحة صرفت بسبب تكاثر الامراض والخبراء يؤكدون ان لبنان لديه اكبر نسبة سرطان. واكّد الحواط انه لو تم السير بحسب جدول الاعمال والذي اخذ يومين لتمرير 16 بندا، ويبقى 13 بندا على جدول الاعمال، لما كنا سنصل الى بند الدواء لأنه الاخير على الجدول، لافتا الى ان ما حال دون مناقشة بند الادوية المستعصية، وجود قرار لدى التيار الوطني الحر بعدم السير به لحسابات سياسية. واعتبر الحواط ان التيار الوطني الحر يعتبر كل من لا يوافقه في السياسة كعدو، في حين ان الزعران الحقيقيين هم من يقدمون على القتل والجريمة والارهاب ومن يهرب من العدالة. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر