الخميس في ٢٧ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 10:42 ص
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الطبش: الرئيس المكلف ينتظر ملاحظات عون
 
 
 
 
 
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٢٧ ايلول ٢٠١٨
 
أكدت النائبة رولا الطبش أن الكلام عن بدائل ومسودات أخرى غير التي قدمها الرئيس المكلف سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو كلام غير دقيق، موضحة في حديث الى صوت لبنان أن الرئيس المكلف لا زال بانتظار ملاحظات رئيس الجمهورية على المسودة الأخيرة.

وإذ نفت الطبش علمها بأي لقاء سري بين الرئيسين عون والحريري قبل مغادرة رئيس الجمهورية الى نيويورك شددت على أنّ أي مسودة حكومية جديدة ستكون وليدة التفاهمات بينهما في اللقاء الثنائي المرتقب بعد عودة عون من الخارج.

ورأت الطبش في تكاليف اللاجئين أعباءً إضافيةً على الاقتصاد مشيرة الى أنّ أمام لبنان فرصةً ذهبيةً عبر تنفيذ مقررات سيدر لتحريك العجلة الاقتصادية والاستفادة من تقديمات المجتمع الدولي.
 
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