الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد سلامه أكد إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه "إعادة العمل بقروض الإسكان المدعومة مع بداية 2019"، معلناً أن مصرف لبنان "سيُحدّد رزَماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في الـ2019، على أن يُحدّد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق". وطمأن في حديث تلفزيوني الناس "إلى استقرار الوضع النقدي"، قائلا ان "مصرف لبنان محصّن في وجه أي طارئ".



وكان سلامه افتتح امس، في فندق "فينيسيا"، المؤتمر الدولي الرابع لحكام المصارف المركزية في الدول العربية وشمال افريقيا، في حضور مسؤولين في مصرف لبنان وحكام مصارف مركزية من الدول العربية وشمال افريقيا ومصرفيين من لبنان والمنطقة.



والقى سلامه كلمة رأى فيها "إن مؤتمر الصك والطباعة Mint and Print الذي ينظمه مصرف لبنان منذ العام 2012 يتطور بشكل مستمر وعلى صعيد عالمي. وهو يضم اليوم 54 مصرفا مركزيا ومؤسسة إصدار، بهدف مناقشة مواضيع مختلفة تهم قطاعنا". وأكد أن "إهتمام الحضور بهذا المؤتمر ليس نظريا فحسب، فالأوراق النقدية والقطع المعدنية لا تزال تستعمل وبكثرة وسيلة في عملية التبادل، وأحيانا أداة لاختزان القيمة وادخارها، على رغم التقدم التكنولوجي الملحوظ في وسائل الدفع. كما أن السك والطباعة هما من الوظائف الرئيسية التي تقوم بها المصارف المركزية".



وتابع "مع أن الكثيرين يعتبرون أن العملة الإلكترونية هي التطور الطبيعي للعملة الورقية، نلاحظ أن استعمال النقد يزيد بأكثر من5 في المئة سنويا، وأنه يتم استخدامه في معظم العمليات المنفذة عبر نقاط البيع". ورأى أن طصمود النقد في وجه وسائل الدفع المبتكرة يعزى بشكل رئيسي إلى رؤية الإختصاصيين والخبراء وإلى التزامهم وعملهم الدؤوب، وهم موجودون اليوم بكثرة معنا في هذه القاعة". ولفت الى ان "انتاج النقد يمر بمراحل عديدة دائمة التطور، بما يسهل التعرف إليه ويعزز سمات الأمان الخاصة به".



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