A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أفادت وكالة "تسنيم" للأنباء أن الريال الإيراني سجل مستوى قياسياً منخفضاً مقابل الدولار الأميركي في السوق غير الرسمية أمس، وسط تدهور في الوضع الاقتصادي وإعادة فرض عقوبات من جانب الولايات المتحدة. وقالت "تسنيم" إن الدولار معروض بسعر يصل إلى 170 ألف ريال. وفقد الريال نحو 75 بالمئة من قيمته منذ بداية العام الحالي.



وشهدت العملة الإيرانية تقلبات على مدى شهور بسبب ضعف الاقتصاد والصعوبات المالية التي تواجهها البنوك المحلية والطلب القوي على الدولار من الإيرانيين الذين يخشون من تقلص الصادرات الإيرانية من النفط وغيره من السلع بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 وإعادة فرضها عقوبات على طهران.



ويبدأ تطبيق العقوبات الأميركية التي تستهدف قطاع النفط الإيراني الشهر المقبل.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس إن الولايات المتحدة تشن "حرباً اقتصادية" على إيران بإعادة فرض العقوبات الأحادية الجانب.



وأقال البرلمان الإيراني وزير الشؤون الاقتصادية والمالية ووزير العمل في آب الماضي في أحدث تغيير لكبار المسؤولين عن الملف الاقتصادي. وفي تموز عيّن روحاني محافظاً جديداً للبنك المركزي. وفي كانون الأول الماضي اندلعت احتجاجات على الوضع الاقتصادي الصعب في إيران، وامتدت إلى أكثر من 80 مدينة وبلدة وأسفرت عن مقتل 25 شخصاً.

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