الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان عون أمام الجالية في نيويورك : ما نقوم به هو من اجل طمأنتكم A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الاصلاحات التي يشهدها لبنان على الصعد كافة، هي من اجل طمأنة اللبنانيين الى مستقبل بلدهم والبدء بجعل الناس يعتادون على امور جديدة غير تقليدية، والابتعاد عن الشائعات السلبية التي تتناول اشخاصا والحالة العامة دون التحلي بروح المسؤولية".



ولفت الى ان "البعض يستغل الحرية التي يتمتع بها لبنان من اجل تحويلها الى شتيمة دون افق، وهي آفة جديدة نحاول وضع حد لها من خلال التربية الثقافية، لانها تعطي صورة سلبية بشعة عن البلد، فيما الاكثرية الساحقة من اللبنانيين لا توافق على الترويج لهذه الصورة التي تصل الى الخارج عبر مواقع التواصل الاجتماعي".



وقال: " لقد تمكنا من تحرير لبنان من التبعية، رغم وجود شوائب لدى البعض. وهو مستقل وكلمته في الامم المتحدة نابعة من صلب ايماننا وتفكيرنا كلبنانيين، ولا تتبع احدا، وهذا ما سمح لنا بالدخول الى المؤتمرات الدولية بشجاعة واخلاص للوطن وبأن تتبلور الشخصية اللبنانية الحقيقية والتي ستكون ركيزة بنينا عليها لاطلاق مبادرة "الاكاديمية الدولية للتلاقي والحوار"، وهناك قبول لها في الامم المتحدة وآمل ان نكون قد بدأنا بمرحلة التنفيذ اعتبارا من السنة المقبلة".



وشدد عون على أن الدول "تكتفي بشكرنا على استضافتنا للنازحين، ولا تقوم بأي مبادرة للتخفيف من العبء على لبنان عبر استقبال جزء منهم "، وقال ان "هناك جريمة ثانية ترتكب بحق لبنان، هذا البلد الذي يجسد الاختلاف السياسي انما الاتفاق الوطني الذي جنّبه نشوب حرب داخلية، وهذا بفضل وعي اللبنانيين الذين يختلفون دون الخروج عن القواعد الوطنية، ويلتقون على حب الوطن".



كلام الرئيس عون جاء خلال حفل الاستقبال الذي اقامته رئيسة بعثة لبنان الدائمة لدى الامم المتحدة السفيرة امل مدللي وسفير لبنان لدى واشنطن السفير غابي عيسى للجالية اللبنانية من مختلف الولايات الاميركية في قاعة 583 park avenue في نيويورك على شرف رئيس الجمهورية واللبنانية الاولى في حضور اعضاء الوفد اللبناني.



تحدث الرئيس عون الى ابناء الجالية، فأعرب عن سروره للتواجد معهم في نيويورك، لما يعطونه من صورة مشرقة للبنان في العالم.



وأشار إلى أنّه "منذ تولينا السلطة، لم يخطف اي لبناني او اجنبي، وغابت عمليات السطو على المصارف والسيارات، وبتنا في مرحلة متقدمة من القضاء على تجار المخدرات، وكلها عمليات ناجحة من اجل جعل الوطن مثاليا. وفي ما خص ادارات الدولة وتنظيمها، اعدنا الى المؤسسات التي كانت فارغة وغير فاعلة، دورها، وبدأنا بتنظيم الدبلوماسية اللبنانية في العالم ومن احدى ثمارها تعيين السفيرة مدللي. ثم انتقلنا الى القضاء وقمنا بأعمال مهمة في كل هذه المؤسسات، انما الامر يحتاج الى بعض الوقت للتنفيذ، على غرار تلزيم النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية البحرية، كما ان برنامج الكهرباء بدأ تنفيذه ويتطلب بعض الوقت لسنتين او ثلاث وما تسمعونه من اخبار في هذا المجال يكون في معظمه غير صحيح، ولا تخافوا على لبنان من تطوير اقتصاده ونموه، صحيح ان المرحلة ليست سهلة، وقد ورثت ديناً يبلغ 80 مليار دولار وباقتصاد ريعي غير منتج وكان عبارة عن لعبة مالية فقط، وبدأنا صرف الاموال وغرقنا في الديون. لدينا مشاريع مستقبلية عديدة ومنها الخطة الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد، وان شاء الله ستبدأ مرحلة بداية الصعود، وبعد سنتين ستكون الاحوال افضل بكثير".



وتابع: "ان هذه الاعمال تقنية وسهلة، ولكن العقد النفسية الموجودة في العالم السياسي مبنية على الشخصية بدل العمل الجماعي، ومن الصعب على البعض الاعتماد على نمط جديد يعتمد على المشاركة، لهذا السبب نواجه بعض الصعوبات كي نبقى في المسار السليم والسريع المتبع. يجب تغيير النمط والسلوك في لبنان، من اجل بنائه وفق اسس سليمة وحديثة، وقد بدأنا بتغيير بعض الامور في ذهن اللبنانيين عبر اقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية، ما افسح في المجال امام وصول برلمانيين جدد الى المجلس النيابي عبر التمثيل الشعبي لهم، والتخلص من الظلم الانتخابي الذي كان يميز النظام الاكثري ويلغي قسما كبيرا من اصوات اللبنانيين، ويعطي افضلية لمن يتمتع بالاموال، وجعل البلد يتجه نحو اسلوب حديث".



ودعا الى "اليقظة وتعزيز الحس النقدي، وعدم قبول الشائعات التي تؤثر سلبا على صورة لبنان عبر استهداف الدولة". لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر