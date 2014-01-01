الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار إقتصاد النفط يتراجع لكن عقوبات إيران تبقيه فوق 80 دولارا للبرميل A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بعدما أظهرت بيانات أمريكية زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام بالولايات المتحدة، لكن انخفاضا وشيكا في صادرات إيران أبقى العقود الآجلة لخام برنت فوق 80 دولارا للبرميل ليظل على مسار تحقيق خامس مكسب فصلي على التوالي.



وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا إلى 81.34 دولار للبرميل في التسوية، بعدما صعد إلى 82.55 دولار أمس الثلاثاء مسجلا أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014.



وتراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا في التسوية إلى 71.57 دولار للبرميل.



وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام الأمريكية زادت بمقدار 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 سبتمبر أيلول بالمقارنة مع توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.



ووفقا للبيانات، تراجع استهلاك مصافي النفط من الخام 901 ألف برميل يوميا.



تفرض الولايات المتحدة عقوبات لوقف صادرات النفط من إيران، ثالث أكبر منتج بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من الرابع من نوفمبر تشرين الثاني. والخسارة المتوقعة في الإمدادات الإيرانية عامل رئيسي في موجة ارتفاع الأسعار في الآونة الأخيرة.



وأشار عدد من كبار مشتري الخام الإيراني، ومن بينهم شركات تكرير هندية، إلى أنهم سيقلصون مشترياتهم تدريجيا، لكن أثر الفاقد الإيراني على توزان السوق العالمية لم يتضح تماما بعد.



واجتمعت أوبك وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا أكبر منتج في العالم، مطلع الأسبوع الحالي لكنهم لم يروا ضرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به السوق حاليا من إمدادات جيدة. المصدر : Reuters لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر