A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال اعلن الرئيس الاميركي دونالد ترمب الاربعاء انه تلقى "رسالة رائعة" جديدة من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون، مبديا تفاؤله بما ستسفر عنه المفاوضات القائمة.



وقال ترمب ان "الرئيس كيم يرى مستقبلا جميلا لكوريا الشمالية (...) اتطلع بفارغ الصبر الى لقائه مجددا في اطار قمتنا الثانية التي ستحصل في وقت سريع نسبيا".



هذا ويعتزم وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو التوجه الى كوريا الشمالية الشهر المقبل لإجراء محادثات ترمي الى استئناف دبلوماسية نزع السلاح النووي المتوقفة وتحديد موعد لقاء ثان بين الزعيمين الاميركي والكوري الشمالي، نقلا عن وكالة "الأسوشيتد برس".



وأعلنت ذلك هيذر ناويرت، الناطقة باسم الخارجية الاميركية، الاربعاء، عقب لقاء بومبيو نظيره الكوري الشمالي، ري يونغ هو، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك.



وأضاف البيان أن كيم جونغ أون دعا بومبيو للزيارة "لإحراز مزيد من التقدم بشأن تنفيذ" الاتفاقيات المبرمة خلال قمة يونيو/ حزيران في سنغافورة بين كيم وترمب.



وشهدت المباحثات جمودا منذ قمة يونيو/ حزيران، وتأمل كوريا الجنوبية ودول أخرى في ان يؤدي انعقاد قمة ثانية بين الزعيمين الى دفع مساعي نزع السلاح النووي، بينما يتشكك الكثيرون في مدى التزام كيم بالنزع النووي لأسلحة بلاده.



من جهة أخرى صرح بومبيو عقب لقائه نظيره الكوري الشمالي بأن محادثاتهما كانت "ايجابية للغاية".



وجاء تصريح وزير الخارجية الأميركي عبر تويتر. واضاف: "لا يزال هناك الكثير من العمل، لكننا مستمرون في التحرك قدما".



المصدر : أ.ف.ب/ العربية.نت لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر