توجهت الصحافية يارا العنداري بسؤال منذ يومين عبر موقع "تويتر" لرئيس مجلس ادارة "سيمنز" جو كايسر عما اذا قدمت الشركة للحكومة اللبنانية أو ناقشت معها أو مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل أي عرض حول الكهرباء.



فرد عليها كايسر بتغريدة قائلا: "نعم، خلال الزيارة التي قمنا بها مع المستشارة الالمانية عرضت المساعدة في تحسين الكهرباء وأن يأتي فريقنا لتقييم ما هو الأفضل للشعب اللبناني ولكن لم نتلق أي جواب من الحكومة، أبوابنا مفتوحة والعرض ما زال جيدًا...اتصلوا بنا في أي وقت".



ولاحقاً رد أبي خليل عليه مغرداً: "نتطلع للتعاون مع شركة "سيمنز" حول تقييم الاحتياجات وربما نتلقى على ضوء ذلك اقتراحاً رسمياً".



وفي تغريدة منفردة على حسابه الشخصي قال أبي خليل: "ترجمة بسيطة لمن خانته إنجليزيته:



- "عرضنا المساعدة"... لم ننكر الواقعة بل نشرنا المحضر.

- "نرسل فريقنا لتقييم ما هو أفضل للشعل اللبناني"... أي ليس هنالك من عرض رسمي محدد بعد".