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الصايغ: ليس مسموحا تجاوز المصالحة والعيش الواحد المشترك في الجبل
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
زار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ اليوم الشيخ ابو سليمان حسيب الصايغ في بلدة معصريتي للاطمئنان على صحته، ثم زار الشيخ انور الصايغ. ولبى دعوة المهندس زاهر الصايغ الى حفل غداء اقامه على شرفه بحضور مدير عام الاسواق الاستهلاكية زياد شيا وفاعليات البلدة وعدد من المشايخ والاهالي.

وقد اطلع النائب الصايغ الحضور على المشاريع والقوانين التي يدرسها ويناقشها اللقاء الديمقراطي برئاسة النائب تيمور جنبلاط الذي يشرف على خطط انمائية واقتصادية وخدماتية ومطلبية تخص المواطنين اللبنانيين.

واشار الى اهمية الاجتماع الذي عقد بين قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحر تخفيفا للاحتقان ومنعا للتوتر.وقال:" قد نختلف مع التيار بعدة نقاط وملفات سياسية واقتصادية، ولكن ليس مسموحا تجاوز المصالحة والعيش الواحد المشترك ووجودنا في هذا الجبل والبلد ثابت ومتين بقيادة المختارة وببركة مشايخنا الاتقياء".
 
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