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هكذا تأثر الريال الايراني بخطاب ترمب أمام مجلس الأمن
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمام مجلس الأمن الدولي عن اعتزامه تطبيق عقوبات جديدة على إيران بعد الحزمة المقررة في نوفمبر والخاصة بالقطاع النفطي، قائلا إن العقوبات الجديدة ستحتوي "السلوك السيء" لإيران، منددا بتزايد ما وصفه بأنه سلوك "عدائي" لإيران رغم أنها وقعت اتفاقا حول برنامجها النووي العام 2015.

وعقب كلمة ترامب يوم الثلاثاء، هبط الريال الإيراني إلى مستوى 170 ألف ريال مقابل الدولار، وذلك في أحدث انخفاض للعملة الهشة، التي خسرت ما يقرب من 80 بالمئة من قيمتها على مدار عام.

ولم تنجح السلطات الإيرانية رغم الجهود، التي تبذلها منذ أبريل في وقف هبوط الريال، الذي تسبب في موجة غلاء غير مسبوقة.
المصدر : وكالات
 
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