استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مساء اليوم في "بيت الوسط" وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق وعرض معه الأوضاع العامة وشؤون وزارته، واطلع منه على الإجراءات التي اتخذت لإعادة انتظام العمل في مطار رفيق الحريري الدولي.