قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأربعاء، إن إيران ستبقى في الاتفاق النووي طالما يخدم مصالحها. وأضاف "لا نرغب في خوض حرب ضد القوات الأميركية في أي مكان بالمنطقة".



وتوقع الرئيس الإيراني أن تعود الولايات المتحدة في نهاية المطاف إلى الاتفاق النووي الدولي، وزعم أن المحادثات التي تجري هذا الأسبوع في الأمم المتحدة "تظهر عزلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب".



وقال روحاني في مؤتمر صحافي "الولايات المتحدة ستعود يوما ما عاجلا أم آجلا. لا يمكن أن يستمر الوضع الحالي".