استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، مساء الاربعاء، سفير فرنسا في لبنان برونو فوشيه، بحضور النائبين السابقين غازي العريضي وايمن شقير.



وجرى خلال اللقاء بحث المستجدات والاوضاع العامة.