استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غطاس الخوري في مكتبه بالوزارة اليوم، مدير المركز الثقافي الروسي في بيروت الدكتور فاديم زايتشيكوف ونائبه دينيس كنيشيف. وكانت جولة افق حول التعاون الثقافي بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتم التطرق الى اهمية تفعيل بنود الاتقافية الثقافية الموقعة بين لبنان وروسيا، الى جانب تنظيم اسبوع ثقافي في لبنان حول الافلام السينمائية الروسية.



وكان الخوري التقى في وقت سابق رئيس بلدية الشياح ادمون غاريوس مترئسا وفدا من اعضاء المجلس البلدي، وجه له دعوة رسمية لافتتاح المجمع الرياضي - الثقافي لبلدية الشياح - بولفار كميل شمعون، وذلك مساء 23 تشرين الثاني المقبل.