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ايران: ترامب المسؤول الرئيسي عن ارتفاع أسعار النفط
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
اعتبر وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنقانة ان الرئيس الاميركي دونالد ترامب هو 'المسؤول الرئيسي” عن ارتفاع أسعار النفط في الاونة الاخيرة.

وقال الوزير للتلفزيون الايراني 'المسؤول الرئيسي عن ارتفاع الاسعار وزعزعة استقرار السوق هو السيد ترامب وسياساته غير الشرعية”.
 
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