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الاربعاء في ٢٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
05:51 م
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لبنان
المشنوق أطلع الحريري على نتائج زيارته للمطار
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
إتصل وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق برئيس الحكومة سعد الحريري، وأطلعه على نتائج زيارته إلى مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتطوّرات الأخيرة فيه.
وكان المشنوق قد جال في مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري، حيث اعتذر من المسافرين على التأخير الحاصل في حركة المطار وفي معاملاتهم، ووعدهم بحلّ الإشكال الأمني
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