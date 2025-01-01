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سامي الجميّل لوزير البيئة: ما تآخدنا على الإزعاج
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" فيديو لتدحرج عدد كبير من الصخور الضخمة على احدى الطرقات، وكتب الجميّل:

"صباح الخير معالي وزير البيئة، ما تآخدنا على الإزعاج، فوضى الكسارات ما عم ترحم الشجر وشكلها ما رح ترحم البشر. منطلب التحرّك سريعا قبل وقوع كارثة".
 
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