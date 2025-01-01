نشر رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل عبر حسابه الخاص على موقع "تويتر" فيديو لتدحرج عدد كبير من الصخور الضخمة على احدى الطرقات، وكتب الجميّل:



"صباح الخير معالي وزير البيئة، ما تآخدنا على الإزعاج، فوضى الكسارات ما عم ترحم الشجر وشكلها ما رح ترحم البشر. منطلب التحرّك سريعا قبل وقوع كارثة".