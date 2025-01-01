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كلمة الرئيس عون في الجمعية العمومية في نيويورك عند الخامسة عصرا
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
رئيس الجمهورية العماد ميشال عون هو المتحدث السادس في الجلسة الصباحية للجمعية العمومية للامم المتحدة التي تبدأ الساعة 9 بتوقيت نيويورك، اي الرابعة بتوقيت بيروت، ومن المتوقع ان تكون عند الخامسة تقريبا.
 
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