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اشكال بين جهازين أمنيين.. وتوقف دخول المسافرين في المطار
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
شهد مطار رفيق الحريري الدولي حدثاً أمنياً، غير مسبوق، أدّى إلى توقف حركة المسافرين لبعض الوقت.

وفي التفاصيل، فقد شهد المطار إشكالاً بين عناصر من الجيش اللبناني تابعين لجهاز أمن المطار من جهة وعناصر من قوى الأمن الداخلي من جهة أخرى عند نقاط التفتيش الأولية والداخلية، أدّى إلى إبعاد الجيش اللبناني لعناصر قوى الأمن الداخلي وتسلّمه نقاط التفتيش مكانهم.

وقد أدّى هذا الإشكال، الذي لم تُعرف خلفيته بعد، الى توقف حركة المسافرين نتيجة إصرار عناصر الجيش على استلام نقاط التفتيش وعدم قدرتهم على تشغيل ماكينات التفتيش لعدم وجود الخبرة لديهم بذلك، وقد عادت إلى طبيعتها فيما بعد، إثر انسحابهم من النقاط.
 
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