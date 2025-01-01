غردت عضو "كتلة المستقبل" النائبة ديما جمالي عبر حسابها على "تويتر" بالقول: "مبروك للبنان اقرار مجلس النواب لمشروع إعطاء 100 مليار ليرة كدعم لفوائد قروض الإسكان، الذي سيعمل على اعادة تعزيز ثقة المواطن في بلده وحث الشباب على البقاء في موطنهم وخصوصا ان هذه الأزمة كادت تقضي على أحلامهم وتعثر خطاهم. يذكر ان هذا القانون مقدم من كتلة تيار المستقبل".



أضافت: "الى اهالينا في الزاهرية، انه وبعد مراجعة المسؤولين في مصلحة المياه، تأكدنا أنه لا يوجد أي مشكلة قطع بل مشكلة ضعف شبكة ومن ليس لديه مياه عليه بمراجعة مكتبها مع رقم الاشتراك لمعالجة الخلل".