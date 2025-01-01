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حواط يغرّد "لإنعاش ذاكرة بو صعب"
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على "تويتر" بالقول: "من اجل انعاش ذاكرة الزميل بو صعب ألفته إلى أني طرحت في الجلسة التشريعية من خلال الأوراق الواردة اقتراح قانون لتأمين الاعتمادات لأدوية الأمراض السرطانية والمزمنة بصفة المعجل المكرر، وأعدت تأكيد الطلب خلال الجلسة في حين كان رأي سعادته إقرار جدول الأعمال كما هو".

كلام النائب حواط جاء ردا على تغريدة للنائب الياس بو صعب قال فيها: "فعلا مستغربة حملة القوات يلي عم تتهمني بعرقلة اقتراح قانون وهمي لتأمين اعتمادات لادوية السرطان، اؤكد ان لا مشروع بهذا الخصوص عرض علينا من خلال جدول الاعمال، ولا من خارجه، وأكرر لو عرض لكنا سنوافق، عيب المتاجرة بحياة الناس من اجل إكمال الافتراء السياسي".
المصدر : mtv
 
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