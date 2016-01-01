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تركيا تعتقل 39 شخصاً للاشتباه بأنهم على صلة بشبكة غولن
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
أعلنت وكالة الأناضول للأنباء اليوم أن السلطات التركية اعتقلت 33 من العسكريين وستة أشخاص آخرين للاشتباه بوجود صلات تربطهم بشبكة عبد الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة والذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب في 2016

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وذكرت أن الاعتقالات جزء من عملية أكبر تستهدف من يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة غولن داخل القوات البحرية والبرية والجوية التركية إلى جانب قوات الأمن. وأشارت الى أن السلطات ستعتقل 28 عسكريا وأربعة أشخاص آخرين.


وقالت الوكالة إن من بين من صدرت أوامر باعتقالهم ضابطا برتبة ليفتنانت كولونيل و13 برتبة ميجر و10 برتبة كابتن.



وتجري السلطات حملات منتظمة ضد من يشتبه بأنهم من أعضاء شبكة غولن منذ الانقلاب الفاشل في تموز 2016 حيث قتل 250 شخصا. وينفي غولن تورطه.


وينتقد حلفاء تركيا الغربيون إجراءات ما بعد محاولة الانقلاب.
المصدر : lbc
 
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