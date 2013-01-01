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الاربعاء في ٢٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
12:59 م
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اعتقال عميل حاول تجنيد موظفين في البنتاغون لصالح بكين
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
اعتقلت السلطات الأميركية مواطنًا صينيًا في شيكاغو بتهم العمل سرًا لحساب مسؤول كبير في المخابرات الصينية ليساعده في تجنيد مهندسين وعلماء من ضمنهم بعض من عملوا كمتقاعدين في وزارة الدفاع.
ودخل جي تشاو قون (27 عاما) الولايات المتحدة في 2013 لدراسة الهندسة الكهربائية في معهد إيلينوي للتكنولوجيا وفي عام 2016 انضم إلى قوة الاحتياط بالجيش الأميركي.
ومثل الرجل أمام محكمة اتحادية في شيكاغو بتهمة العمالة للحكومة الصينية
المصدر :
skynews'
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