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بالأرقام... رفع أسعار المحروقات واستقرار البنزين
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
ارتفع اليوم سعر صفيحة الديزل اويل 100 ليرة لبنانية وسعر صفيحة المازوت الاحمر 200 ليرة لبنانية وقارورة الغاز 200 ليرة لبنانية، فيما استقر سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان.

جاء ذلك، في قرارات أصدرها وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال سيزار ابي خليل، حدد بموجبها الحد الاعلى لمبيع المشتقات النفطية، وأصبحت الاسعار كالآتي:

- بنزين 98 أوكتان 28800 ليرة لبنانية.
- بنزين 95 أوكتان 28200 ليرة لبنانية.
- ديزل اويل 20400 ليرة لبنانية.
- مازوت احمر 20500 ليرة لبنانية.
- قارورة الغاز عشرة كيلوغرام 16500 ليرة لبنانية.
- قارورة الغاز 12,5 كيلوغراما لم تسعر.


ومن المتوقع أن ترتفع هذه الاسعار الاسبوع المقبل نظرا الى سعر برميل النفط البرنت الاميركي الذي وصل الى حدود 81,87 دولارا أميركيا.
المصدر : mtv
 
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