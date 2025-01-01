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نجم: للاسراع في تشكيل الحكومة لتسيير أمور الناس وإنقاذ الإقتصاد
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
أوضح النائب نزيه نجم في حديث اذاعي ا ن 'البنود التي لم تناقش في الجلستين السابقتين سيتم مناقشتها في الجلسة التشريعية المقبلة”، مشيرا إلى أن 'انسحاب نواب تيار المستقبل من جلسة الأمس يعود الى عدم إقرار قرض لتطوير وتوسيع مرفأ طرابلس وإصرار باقي الكتل على استكمال جدول الأعمال كما هو”.

وشدد على 'أهمية البنود التي أقرت وعلى حكمة الرئيس نبيه بري في إدارة الجلسات”، لافتا الى أن 'البند المتعلق بأدوية السرطان عرض على النواب قبل يومين من الجلسة”، قائلا 'حتى لو لم يكن مدرجا هذا البند على جدول الأعمال فإن مناقشته ضرورية لإقراره لأنه يطال كل شرائح المجتمع”.

ورأى أن 'العقدة في وجه تأليف الحكومة واضحة وعلينا التعاون من أجل الإسراع في التشكيل لتسيير أمور الناس وإنقاذ الإقتصاد”.
 
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