الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم ترامب يفتح النار على إيران:دكتاتورية تنهب شعبها A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران بشدة، خلال كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، ووصفها بأنها "دكتاتورية فاسدة" تنهب الشعب الإيراني لسداد تكلفة العدوان في الخارج.



وقال ترامب، الذي كرّس كلمته لمهاجمة إيران، إن "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول".



وفي تصريحات للصحافيين في طريقه لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة، قال ترامب إنه لن يلتقي مع الإيرانيين قبل أن "يغيروا نهجهم". ويحضر ترامب والرئيس الإيراني حسن روحاني الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وقال الرئيس الأميركي "تصرفت إيران بشكل سيء للغاية... ونحن نتطلع إلى إقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".



وأفادت وكالة "رويترز" أن ترامب انتهز فرصة خطابه ليدعو إلى إصلاحات في التجارة العالمية، وشدد على أن هدفه الرئيسي هو حماية السيادة الأمريكية. كما دعا منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى التوقف عن رفع أسعار النفط وانتقد الممارسات التجارية الصينية.



وهمهم بعض الزعماء والدبلوماسيين الحاضرين حين أعلن ترامب أنه حقق إنجازات كرئيس أكبر من أي إدارة أخرى في التاريخ تقريبا. فرد ترامب "لم أتوقع ذلك الرد، لكن لا بأس".



في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية في سوريا بعد أن أعلنت روسيا أنها ستزود حليفتها سوريا بنظام صاروخي متطور مضاد للطائرات.



وقال نتنياهو للصحافيين قبل أن يستقل طائرته إلى نيويورك، حيث سيلقي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "سنواصل العمل على منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا وسنواصل التنسيق العسكري بين جيش الدفاع الإسرائيلي والجيش الروسي".



وأضاف "على مدى الأعوام الثلاثة الماضية حققت إسرائيل نجاحا كبيرا في منع ترسيخ الوجود العسكري الإيراني في سوريا والمحاولات الإيرانية لنقل أسلحة قتالية إلى حزب الله في لبنان". لكنه أشار إلى أن هناك أوقاتاً لا تسير فيها الأمور بسلاسة واصفا إسقاط سوريا للطائرة الروسية بأنه "مؤسف". المصدر : المدن لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر