أعلن مكتب النائب ديما جمالي انه وبعد مراجعة المسؤولين في مصلحة المياه في الزاهرية، تأكدنا أنه لا يوجد أي مشكلة قطع بل مشكلة ضعف شبكة ومن ليس لديه مياه عليه بمراجعة مكتبها مع رقم الاشتراك لمعالجة الخلل