الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار عقيص : لن نسكت عن صحة المواطن ولن نسمح بالتعاطي معنا بكيدية A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص الى ان ما حصل في جلسة مجلس النواب أمس الثلثاء وعدم إدراج بند زيادة إعتماد ادوية السرطان من خارج جدول الأعمال أمر غير مقبول.



زفي حديث الى 'لبنان الحر”، نفى ان تكون القوات اللبنانية اتفقت مع المستقبل والإشتراكي من تحت الطاولة لتطيير النصاب، وقال: 'القوات لا تقوم باتفاقات من تحت الطاولة، والوزير علي حسن خليل أزضح ان مع إنسحاب القوات والمستقبل بقي النصاب مكتملا، فلا أحد يتمهنا بتطيير النصاب، وبعد أن خرجنا رفع الرئيس بري الجلسة بسبب الهرج والمرج الذي حصل”.



وشرح عقيص ان وزير الصحة غسان حاصباني حاصباني لطالما طالب باعتمادات إضافية لأمراض السرطان التي تتزايد أمراضه بشكل كبير، لم يستطع تأمين الإجماع على هذه الطلب ومنح وزارته اعتمادات إضافية، 'اتفقنا في الجمهورية القوية ان نقدمه كقانون معجل مكرر وحصل في شهر آب قبل حصول الجلسات، وتقدم به زميلنا إدي أبي اللمع الى مجلس النواب، تمنينا ان يدرج هذا البند من ضمن جدول أعمال هذه الجلسة، وتفاجأنا بعدم وروده”.



وتابع عقيص: 'تمنينا على الرئيس بري ان يمرر هذا البند من خارج جدول الأعمال باعتبار ان صحة المواطن من أولوياتنا خصوصًا مرضى السرطان الذين بحاجة الى عناية مستمرة ووعدنا الرئيس بري بانه سيطرحه، عندما شعرنا ان هناك نية لدى البعض بعدم إدراج أي بند من خارج جدول الأعمال، وعدد آخر من النواب مصر على الجدول بما فيه، إنسحبنا من الجلسة لان من مسؤوليتنا تجاه الشعب اتخاذ موقف يشكل إحتجاجا على كل ما يجري والتعامل مع هذا البند بكيدية، هيئة مجلس النواب لم تتخذ بطلب الوزير حاصباني وهذه أحد عيوب عدم إدخال الجمهورية القوية في هيئة المجلس، هناك كيد في النعامل مع القوات اللبنانية ونحن لن نسكت عليه، ولمن يتعامل معنا بكيد وفوقية نقول: إخترتم الأشخاص الخطأ والملف الخطأ

ونوه عقيص بنزاهة وشفافية الوزير حاصباني، متوقعًا جلسة آخرى يدرج الرئيس بري هذا البند على جدول أعمالها.



وبالحديث عن الملف الحكومي، أكد تمسك القوات اللبنانية بحقها وهو 5 وزراء 'ما يكتروا عالقوات”، معتبرًا انها لن تتخذ دور المتفرج حين نرى البلد يتهاوى، 'نحاول ان نحدث فجوة في الجدار المسدود بالحكومة نظرًا لاحتكاكنا اليومي بحاجات الناس”.



وأوضح ان القوات أول من سعى لايجاد مخارج للأزمة الحكومية وسهّلت مهمة الحريري 'ولكن عندما نرى التعامل مع القوات بكيدية فلن نسكت، أين خالفنا العهد؟ في قانون الإنتخاب أم قضية النزوح السوري أم قضية النفط والغاز وقانون حماية كاشفي الفساد؟ اذا كان التيار يضحي بالاتفاق مع القوات بسبب ملف الكهرباء أمام العشرات من الملفات التي تدعم العهد، هذا يزيدنا شك وريبة لماذا يتمسك بالبواخر ويزيدنا عزم بالتمسك بقرارنا المصدر : ذاعة لبنان الحر لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر