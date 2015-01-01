ركَّز الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطابه السنوي في الأمم المتحدة، على انتقاد إيران ومهاجمة ما وصفه بـ"الدكتاتورية الفاسدة".



وأفرد جزءاً كبيراً من كلمته التي استغرقت 35 دقيقة، على سياسة إيران "المدمرة"، قائلاً إن "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار، ولا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول"

وطلب ترامب من دول العالم الانضمام إلى الولايات المتحدة في عزل إيران بسبب سلوكها العدواني.



كما كشف أن واشنطن أطلقت حملة ضغط اقتصادي لحرمان إيران من تمويل سلوكها في المنطقة، مضيفاً "سنفرض مزيدًا من العقوبات بعد استئناف العقوبات النفطية على إيران في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر".



في المقابل، ردَّ الرئيس الإيراني، حسن روحاني، على كلمة ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة في وقت لاحق، ووجَّه روحاني انتقاداً حاداً لقرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المعلن في عام 2015.



واعتبر أن انسحاب الرئيس الأميركي من مؤسسات عالمية "عيب في شخصيته"، متناسياً التصريحات الصادرة عن مسؤولين عدة في الإدارة الأميركية والمنتقدة للاتفاق النووي