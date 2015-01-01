الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار العالم واشنطن: أوروبا تعزز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو 'انزعاجه وخيبة أمله العميقة” إزاء قرار الاتحاد الأوروبي استحداث آلية تتيح للدول والشركات الأجنبية الالتفاف على العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على إيران، معتبراً أن هذا الإجراء يعزز وضع إيران كأول دولة راعية للإرهاب.



وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن، في ختام اجتماع عقد في نيويورك مساء الاثنين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشاركت فيه إيران وروسيا والصين، إنشاء نظام مقايضة لمواصلة التجارة مع إيران والإفلات من العقوبات الأميركية، في مبادرة تهدف إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني، الذي وقّع عام 2015 على الرغم من انسحاب الولايات المتحدة المدوّي منه في أيار الماضي.



وقال بومبيو: 'أتخيل الملالي الفاسدين والحرس الثوري، كيف كانوا يضحكون صباح اليوم” لدى تلقيهم نبأ الاتفاق على تشكيل هذه الآلية.



وفي خط متصل، رفض مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون خطط الاتحاد الأوروبي لإنشاء هذه الآلية.



وفي كلمة خلال مؤتمر مناهض لإيران في نيويورك، قال بولتون إن الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الاقتصادية على إيران بقوة وحزم، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح للاتحاد الأوروبي أو أي جهة أخرى بتقويض تلك العقوبات.



وأضاف: 'لن نسمح بالاستثمارات التي تسمح لإيران بتطوير صناعتها النفطية، وسنشكل الكثير من المصاعب لآلة الحرب الإيرانية”.



قرقاش



من جهته، حذر وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، القوى الأوروبية من أنها تعرض على إيران بصيصا من الأمل، بمحاولة الحفاظ على تدفق التجارة، لكنها في نهاية المطاف لن تصمد أمام نهج الولايات المتحدة الصارم تجاه إيران.



وقال قرقاش لرويترز، في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إنه يشعر بالقلق من الاختلافات العلنية بين الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق والتي ظلت ملتزمة به، وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا، والولايات المتحدة.



وأكد الوزير 'كلما كان بمقدورنا تقريب وجهات النظر بشكل أسرع كلما كان ذلك أفضل.”



وتابع قائلا 'إن الإيرانيين يعتمدون على ذلك وربما يسعون لدق إسفين بين نهج واشنطن والسياسة الأوروبية.”



المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر