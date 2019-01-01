أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر الـ LBCI أن مصرف لبنان سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في ال2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.

المصدر : lbc

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