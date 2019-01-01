الاربعاء في ٢٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 11:27 ص
YouTube Twitter Facebook RSS English French Portuguese
هذا ما أعلنه رياض سلامة للـLBCI بشأن القروض السكنية
 
 
 
 
 
A A A
أنشر علي فايس بوك
 
إطبع المقال
 
إحفظ المقال
 
أرسل المقال
 
٢٦ ايلول ٢٠١٨
 
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر الـ LBCI أن مصرف لبنان سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في ال2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.
المصدر : lbc
 
لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل
 
تعليقات سابقة
 
لا يوجد تعليقات على هذا الخبر


 
أخبار متعلقة
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - شقير: ليتفضل الجميع ويقدموا التنازلات للتشكيل »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - نصائح أوروبيّة "نفطيّة" للبنان... »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - البنك الدولي: الاقتصاد في غزة في حالة "انهيار شديد" »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الحكومة الأردنية تقر مشروع قانون ضريبة الدخل »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - الصين.. لن نفاوض أمريكا تجاريا تحت التهديد »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - استقرار الذهب في انتظار الإجتماع »
٢٥ ايلول ٢٠١٨ - أسعار النفط تواصل ارتفاعها في آسيا »
٢٤ ايلول ٢٠١٨ - الليرة التركية ارتفعت بعد تصريحات بومبيو »