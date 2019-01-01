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الاربعاء في ٢٦ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
11:27 ص
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إقتصاد
هذا ما أعلنه رياض سلامة للـLBCI بشأن القروض السكنية
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر الـ LBCI أن مصرف لبنان سيحدد رزماً تحفيزية جديدة للقروض السكنية في ال2019 على أن يحدد المجلس المركزي القيمة في وقت لاحق.
المصدر :
lbc
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