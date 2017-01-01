الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان قوى الإنتاج تحذّر: الخوف باتَ على الكيان A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال دقّ ممثلو الهيئات الاقتصادية والاتحاد العمالي ونقابات المهن الحرة ناقوس خطر تفاقم الوضع السياسي الناتج من التأخير في تشكيل الحكومة، على الوضع الاقتصادي والمعيشي المتردي، وأجمعوا على الاتجاه صوب تحرك تصعيدي في حال عدم التأليف فوراً.



وأطلقوا وثيقة بعد اجتماع تشاوري عقدوه في مقر الاتحاد العمالي العام بعنوان «معـاً لإنقــاذ الوطـن»، تلاها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، وطالبت بـ «الذهاب فوراً الى تشكيل حكومة جامعة ونوعية وذات صدقية، وبدء الإصلاحات المالية والادارية والقطاعية، والشروع بمكافحة الفساد واستئصاله، واتخاذ قرار حازم بوقف الهدر وشدّ أحزمة مختلف مؤسسات الدولة، والعمل على عودة سريعة وكريمة للنازحين السوريين». ودعت قوى الإنتاج إلى «إطلاق مسارات تنفيذ برنامج تطوير البنى التحتية الذي أقرّه مؤتمر «سيدر». وأكدت «بقاء قوى الإنتاج صفاً واحداً لإعلاء صوت الحق».



واعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر في حديث إلى «الحياة»، أن «لقاء قوى الإنتاج في مقر الاتحاد الذي يمثل نبض الشارع أمر مهم جداً، ويدلّ على رمزية التحرك وصدقيته».



وأوضح أن اللقاء «يشكل دعوة صريحة إلى الإسراع في تأليف الحكومة لتواكب الوضع الاقتصادي الصعب الذي نعيشه».

ولفت الأسمر إلى أن «فرقاء الإنتاج المجتمعين بعد الصرخة التي أطلقوها في هذا اللقاء والمقررات التي خرجوا بها، سينتظرون ردود فعل المعنيين بتشكيل الحكومة عليها». ولفت إلى أن الاتحاد «قد يتجه إلى تحرك تصعيدي في حال عدم التجاوب».



ودعا الأسمر، إلى «تأليف الحكومة فوراً ومن دون أي إبطاء»، وأكد «عدم السكوت بعد اليوم على ما نراه من انهيار ولا مبالاة، والغد لن يكون كالأمس، وسنبادر إلى التحرك والتصعيد لحماية الشعب المنكوب».



وحذّر رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان محمد شقير بعد الاجتماع، من أن «الوقت يداهمنا والخوف بات على الكيان». وقال «لم نسكت في السابق ولن نسكت اليوم، فلا تدفعونا إلى التصعيد».



وأشار نقيب المهندسين جاد تابت، إلى أن «هذه الأزمة تتجلى في الجمود الذي يصيب قطاع البناء»، لافتاً إلى أن مساحات رخص البناء المسجلة في النقابة خلال الأشهر الستة الماضية «تدنّت بنسبة 28 في المئة عما كانت عليه في الفترة ذاتها من 2017». وقال: «هذا الوضع المأسوي يدل على تفاقم الأزمة العامة، إذ إن قطاع البناء يعدّ من أهم القطاعات الاقتصادية في لبنان، ويمثل 14 في المئة من النتاج ويشغّل حوالى 11 في المئة من اليد العاملة اللبنانية». ولم يغفل «انحسار الأسواق العربية واغلاق قسم منها أمام اليد العاملة اللبنانية».



وطالب رئيس المجلس الوطني للاقتصاديين اللبنانيين صلاح عسيران السياسيين، بأن «يستفيقوا من سباتهم، لأن اللعبة تغيرت لا بل انتهت فالبلد وقع، وعليهم ان يتنازلوا عن عنادهم وألا يختبئ كل فريق ويتمترس تحت شعارات خشبية ليبرر عناده في عدم تشكيل الحكومة بان يقول «لا أستطيع التنازل الآن، لأن طلباتنا هي تأسيسية لما بعد» هذه سياسات عقيمة كمعظم السياسات التي سيرت البلد». المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر