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أردوغان: مساعي السلام في سوريا مستحيلة في ظل وجود الأسد
 
 
 
 
 
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٢٦ ايلول ٢٠١٨
 


رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان انه لا يمكن أن تستمر مساعي السلام السورية في ظل استمرار الرئيس بشار الأسد في السلطة.



وفي مقابلة اليوم بينما كان في نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قال إردوغان إن الجماعات "المتطرفة" بدأت الانسحاب من المنطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب.
المصدر : lbc
 
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