الصفحة الرئيسية أخبار 14 آذار أخبار جنبلاط: لا مشكلة بيني وبين أحد ولستُ ضد الرئيس عون A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال علق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عما طرحه مؤخرا عن تسوية او مقايضة محتملتين، قائلا: ليست القصة قصة مقايضة فالسياسة هي فن المعقول والتسويات. أثارت كلمتي سخط بعض المناصرين، 'ما عِدت لَحّقت عالواتساب والإيميل”، لكن الى الآن لم يعرض علينا شيء، ومصرّين على نَيل 3 وزراء، وعندما يبدأ الحديث الجدّي، سنكون مستعدين للنقاش، آخذين بالاعتبار نتائج الانتخابات، ومطلبنا، من ضمن حصتنا، وزارة وازنة أساسية وأخرى مقبولة.



كلام جنبلاط جاء خلال استقباله وفدا من رابطة خريجي الاعلام برئاسة الدكتور عامر مشموشي.



وعن عدم تلقّيه أي عرض، قال: وائل (أبو فاعور) مكلّف بالاتصالات، لكن الى الآن نتكلم مع أنفسنا ولا زلنا في دائرة الغموض، هناك ضباب كثيف، والوضع لا يحتمل الاطالة في تشكيل الحكومة، فكل وقت إضافي يكلّف الخزينة.



وعن مفهومه للتسوية الحكومية، قال: كل حياتي كنت وما أزال من دعاة التسوية والحوار. أعطيت ملاحظاتي ولست أنا من يشكّل الحكومة. ومطالب القوات اللبنانية محقّة، لكن إذا رضيوا بموقع نائب رئيس الحكومة (يقولها ضاحكاً: الموقع وهمي) فلا مانع عندي.



وأجاب ردا على سؤال حول قبوله بتوزير الامير طلال ارسلان قائلا: عندما يعرض عليّ شيء جدّي أقول رأيي.



ورد جنبلاط على كلام الوزير جبران باسيل عن تدخلات خارجية، تحديداً أن السعودية تعيق تشكيل الحكومة، وجزم: 'كلامه غير صحيح. فالسعودية لها تاريخ في لبنان ونحن نستشيرها للوصول الى حكومة فيها توازن بمعزل عن الاعتبارات الاقليمية”.



كل المنظومة فاشلة



وأكد رئيس الحزب أن لا مشكلة بينه وبين أحد، واوضح 'عندما أقول عهد فاشل، ليس المقصود رئيس الجمهورية، بل كل المنظومة”.



وقال جنبلاط: وصلنا الى أفق مسدود نتيجة الاستهتار بالمؤسسات كالتفتيش المركزي ومجلس الخدمة المدنية.



وأضاف: لستُ ضد الرئيس عون، ولا يوجد خلاف شخصي معه، فلقد انتخبته. هو نادى بالإصلاح فليبدأ بالإصلاح في ملف الكهرباء.



وعن علاقته بالنظام السوري، شدد جنبلاط على أنها محسومة بالرفض ما دام فيّ عرق ينبض. المصدر : future tv لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر