الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان مجلس النواب: إقرار مشاريع "سيدر" و 100 مليار لإسكان "الدخل المحدود A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال لأنّ عجلة الدولة والاقتصاد لا تملك ترف المراوحة عند رصيف تسويف "التأليف" وتناتش الحصص الحكومية، وبما أنّ قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" تنطبق أكثر ما تنطبق في مضامينها الحافظة لمصالح البلد على ضرورة تشريع المشاريع المتعلقة بمقررات مؤتمر "سيدر" التزاماً بالسقف الزمني الذي يحكم الدولة اللبنانية إن هي أرادت الاستفادة من "الفرصة الفريدة" التي أتاحها هذا المؤتمر لإنعاش الاقتصاد الوطني واستنهاض بناه التحتية، أتمّ مجلس النواب جلساته التشريعية أمس تحت سقف التفاهم على "تشريع الضرورة" المتمحورة بشكل أساس حول تشريع مشاريع "سيدر" والتي لولاها لما كان جائزاً التشريع في ظل غياب حكومة أصيلة تكون في صلب معادلة التعاون والتناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتعيد الانتظام العام إلى هيكلية المؤسسات الدستورية. ولأنّ تأمين مصلحة الناس تبقى متربعة على رأس الأولويات والضرورات الوطنية، نجح التكامل النيابي والحكومي في إقرار اقتراح رصد مئة مليار ليرة لدعم قروض الإسكان لذوي الدخل المحدود على أن تضع الحكومة المقبلة خطة إسكانية متكاملة خلال 6 أشهر.



وبينما تصدرت البشرى "الإسكانية" (مع ما تعنيه من إعادة إطلاق عجلة القروض المدعومة للمواطنين محدودي الدخل وإعادة تنشيط حركة القطاعات المشلولة المتصلة بمجال الإنشاء والإعمار والتمويل) جدول تشريع اليوم الثاني من جلسات الهيئة العامة، أقر المجلس النيابي في باكورة أعماله التشريعية منذ بداية ولايته الجديدة، 25 قانوناً على مدى اليومين الماضيين، على أن يستكمل نقاش وإقرار البنود المتبقية المُدرجة على جدول الأعمال في أول جلسة تشريعية يعقدها المجلس حسبما وعد رئيسه نبيه بري قبيل رفعه الجلسة المسائية إثر ما تبين له من اتجاه لفقدان النصاب القانوني اللازم لاستمرار انعقادها على خلفية اعتراضات واعتراضات مضادة على جدولة المشاريع الواجب عرضها تباعاً على الهيئة العامة المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر