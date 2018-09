Share to Facebook

غرد عضو تكتل 'الجمهورية القوية” النائب عماد واكيم عبر حسابه الخاص عبر 'تويتر” قائلًا: 'تقودون حملة ضد اقرار اعتماد لصالح وزارة الصحة من اجل تأمين ادوية الامراض المستعصية تحت حجة ان البند من خارج جدول الاعمال، ومنذ العام 2017 تعطلون طرح هذا الموضوع ضمن جداول اعمال جلسات مجلس الوزراء. قمة الوقاحة ان تاتوا وتتحاملوا على وزير الصحة وتكتل 'القوات” صحة الناس ابدى من خزعبلاتكم”.



وأضاف: 'للزملاء النواب المتحايلين على الحقيقة لتعمية المواطنين: انتم تعلمون جيداً ان انسحاب تكتل الجمهورية القوية احتجاجاً لحقوق المرضى لم يعطل النصاب بل عرقلة تكتل لبنان القوي لبعض اولويات تيار المستقبل ادى الى انسحاب كتلة المستقبل وبالتالي تطيير النصاب مش حلو الكذب لهل الدرجة”.