A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال أوضح عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش عبر صوت لبنان 100.5: أن إقرار دعم قروض الإسكان من أفضل الحلول المتاحة في ظل الظروف الاقتصادية ودقة المرحلة النقدية التي يمر به لبنان، مضيفا: هذا انسب حل وافقنا عليه من خلال الموافقة على تمرير الـ100 مليار ضمن الموازنة لكنه مشروط بسياسة إسكانية غير متقطعة تطمئن المصارف والناس معًا من أن هذه القروض لن تتوقف مجدّدًا.



وأبدى حنكش أسفه لأننا نطفئ الحرائق ونحاول إيجاد الحلول للمشاكل وهذا واحد من الحلول المتاحة امامنا ولم يكن هناك حل آخر على أمل أن تحل المشكلة، وخصوصا القروض العالقة لأن العديد من الناس حصلت على موافقات مبدئية أو نهائية ولم تحصل على المال لدفع ثمن شققها.



وأسف حنكش لتيئيس الشباب اللبناني من خلال أزمة الإسكان، وكأنه لم تكفه الأزمة الاقتصادية المستفحلة والبيئة المتآكلة.



وامل أن تكون هذه بداية حل مشروط بسياسية إسكانية متكاملة تستطيع الحكومة العتدية ان تلتزم بها، علما أننا لا نعرف إلى متى سيبقى المسؤولون غير مسؤولين، داعيا الى تشكيل الحكومة للنهوض بالبلد.



وأشار الى أن لدى المسؤولين 6 أشهر لرسم سياسة إسكانية وإيجاد حل مستدام لهذا الموضوع. لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر