الصفحة الرئيسية ستديو الأخبار لبنان "الحريري: لبنان ليس مفلسا.. ولدينا فرصة ذهبية بعد "سيدر A A A أنشر علي فايس بوك إطبع المقال إحفظ المقال أرسل المقال عدد من مشاريع القوانين التي تنص على ابرام اتفاقيات قروض بفوائد متدنية لتنفيذ عدد من المشاريع التي تعد من ضمن متطلبات انجاح مؤتمر سيدر استفزت البعض في مجلس النواب وعلى رأسهم النائب جميل السيد.



حاول رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شرح اهمية هذه القوانين ما اعتبر السيد ابتزازا. فرد الرئيس الحريري بالقول: من اول الطريق ساكتين كل شوي بدك تلطوش. لنكن واضحين اي مشروع سينشأ سيستفيد منه النازح السوري فماذا نفعل.



هل نوقف المشاريع؟.



عندها تدخل نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بتأكيد نظرية الرئيس الحريري لجهة اهمية القروض في المدى المنظور وتحديدا الى حين بدء الاستفادة من مردود النفط.



النائب محمد رعد ايضا بدا واضحا في موقفه:يا بتمشي هالقروض يا خلينا نفل.



وزير المال علي حسن خليل دعا الى الانحياز للقروض الميسرة والفوائد المنخفضة.



حاول السيد لاحقا تبرير فعلته عبر القول يحق لنا الاشارة للمرض فتجاهل المرض يسبب تفاقمه فرد عليه الرئيس الحريري بالقول:كل مريض يحكي عن نفسو.



الرئيس الحريري وردا على التخوف من الوضع الاقتصادي قال:لسنا بلدا مفلسا عندنا فرصة ذهبية خصوصا بعد سيدر اللهم ان نتوقف بالتهجم على بعضنا.تارة على رياض سلامة وطورا على الليرة.نحن نجلد انفسنا.لدينا اخطاء نعم اقتصادنا بحاجة الى اصلاح لكن لسنا بحالة يرثى لها ولدينا مقومات للنهوض بالاقتصاد.



هناك حملة عن وضع الليرة واحباط اللبنانيين.



لدينا مشاكل نعم لكن في المقابل هناك سيدر.لنوقف الهجوم على القطاع الخاص وعلى رياض سلامة ولنتوقف عن اخذ النازح حجة دائمة.نحن في صلب المبادرة الروسية لعودة النازحين السوريين ونريد انجاحها.



في المحصلة انتهى النقاش بإقرار كل مشاريع القوانين المتعلقة بالقروض.



مشروع طلب الموافقة على ابرام معاهدة تجارة الاسلحة استحوذ على نقاش واسع كان ابطاله نواب حزب الله الذين اعتبروا ان اسرائيل مستفيدة منه.النائب نواف الموسوي اعطى مثلا على عدم توقيع اسرائيل على معاهدة حظر استخدام القنابل العنقودية مؤكدا انه اذا طلب من لبنان التوقيع على عدم استخدام الصواريخ البالستية فهو لن يفعل.



حسم الرئيس بري النقاش بطرح القانون على التصويت الذي امتنع وكتلته عن التصويت عليه في حين رفضه الحزب ونواب القومي والمردة . فكانت النتيجة ان اقر وخرج النائب علي عمار من الجلسة معترضا.



اقتراح قانون وحيد احيل الى اللجان المشتركة لاعادة درسه وهو قانون التجارة البرية مع العلم انه درس من اللجان اربعة عشر عاما في مئة وخمسة وعشرين جلسة. المصدر : المستقبل لإضافة أي تعليق عليك أن تكون مسجلاً أو إضغط هنا للتسجيل تعليقات سابقة لا يوجد تعليقات على هذا الخبر