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سلسلة لقاءات لرئيس الجمهورية على هامش الجمعية العمومية
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
التقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة

كذلك التقى الرئيس عون رئيس الاتحاد الدولي للصليب والهلال الأحمر فرانسيسكو روكا والأمين العام للاتحاد الحاج أمادو سي.

كما التقى رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، على هامش أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
 
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