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الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث :
07:58 م
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المرعبي: اقرار القانون الذي تقدمت به "المستقبل" انجاز هام!
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
غرد غضو كتلة المستقبل النائب طارق المرعبي عبر حسابه على تويتر، مؤكدا أن "اقرار قانون القروض سكنية لذوي الدخل المحدود الذي تقدمنا به في كتلة المستقبل النيابية انجاز هام".
وأرفق التغريدة بهاشتاغ "#المستقبل_للشباب"
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