الثلثاء في ٢٥ ايلول ٢٠١٨ ، آخر تحديث : 06:17 م
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ترامب: على الإيرانيين أن "يغيروا نهجهم" قبل أي لقاء
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء على إنه ما من خيار أمام الإيرانيين سوى التغيير قبل إمكانية عقد أي لقاء معه، لكنه يتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران في المستقبل.

وقبل خطاب له أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال ترامب "لن ألتقي بهم قبل أن يغيروا نهجهم. هذا سيحدث. أعتقد أنه ليس أمامهم خيار. نتطلع قدما لإقامة علاقة جيدة مع إيران، لكن هذا لن يحدث الآن".
 
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