اكد وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال يعقوب رياض الصراف في بيان، ان "الجيش اللبناني يقدم على الدوام انبل التضحيات واعظمها دفاعا عن الوطن والاستقرار والامن والعدالة".



واذ اعرب عن حزنه "ازاء استشهاد الرقيب قاسم محمد وهبي اثر تعرض دورية من مديرية المخابرات لاطلاق نار اثناء قيامها بمهامها"، شدد على ان "هذه التضحيات لن تذهب سدى"، مؤكدا ان "الجيش الذي يحظى بالتفاف كل الشعب اللبناني حوله سيضرب بيد من حديد اي عدو او مخل بالامن او مجرم".



ونوه الصراف ب"جهود المؤسسة العسكرية المستمرة للحفاظ على الاستقرار والامن"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".