عقدت لجنة التربية والتعليم العالي والثقافة جلسة، اليوم، في المجلس النيابي، برئاسة النائب بهية الحريري وحضور النواب: أسعد درغام، محمد نصرالله، محمد الحجار، عبد الرحيم مراد، اغوب بقرادونيان، ايهاب حمادة، انطوان جشي، وحضر وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور غطاس الخوري.



كما حضر المدير العام للاثار في وزارة الثقافة سركيس الخوري، المهندس المسؤول عن قسم المعلوماتية في وزارة الثقافة سليم جرمانوس، المدير العام للشؤون الثقافية في وزارة الثقافة علي الصمد، باحثة تربوية سارة سنجر.



وتم خلال الجلسة عرض لخطة استراتيجية عمل وزارة الثقافة.