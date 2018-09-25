غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "ولم يبق لنا من حيلة سوى العودة الى ابن خلدون في وصفه "الاحتكار" او في قوله "في ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية" او "وفي الجباية وسبب قلتها وكثرتها". كفى قروضاً وأسفار، وإتعظوا "في ان الظلم مؤذن بخراب العمران". كفى قروضاً واسفار واصلحوا ما تيسر قبل فوات الاوان".



وأرفق جنبلاط التغريدة بصورة لقنديل، في إشارة إلى أزمة ملف الكهرباء.



ولم يبقى لنا من حيلة سوى العودة الى ابن خلدون في وصفه "الاحتكار "او في قوله "في ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية" او "وفي الجباية وسبب قلتها وكثرتها".كفى قروض وأسفار ،وإتعظوا "في ان الظلم مؤذن بخراب العمران".كفى قروض واسفار واصلحوا ما تيسر قبل فوات الاوان 🙏🙏 pic.twitter.com/up5NBof8FK — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) September 25, 2018



