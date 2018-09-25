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جنبلاط: كفى قروضاً وأسفار... وإتعظوا
 
 
 
 
 
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٢٥ ايلول ٢٠١٨
 
غرّد رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: "ولم يبق لنا من حيلة سوى العودة الى ابن خلدون في وصفه "الاحتكار" او في قوله "في ان التجارة من السلطان مضرة بالرعايا مفسدة للجباية" او "وفي الجباية وسبب قلتها وكثرتها". كفى قروضاً وأسفار، وإتعظوا "في ان الظلم مؤذن بخراب العمران". كفى قروضاً واسفار واصلحوا ما تيسر قبل فوات الاوان".

وأرفق جنبلاط التغريدة بصورة لقنديل، في إشارة إلى أزمة ملف الكهرباء.
 
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